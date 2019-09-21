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Denizli’de akıl almaz olay

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 12:59 | Son Güncelleme

Denizli’de bir kişi, karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Denizli’de bir kişi, karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şahıs yakalanırken, yanlışlıkla vurulan kadın ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1891 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ali K. isimli şahıs dini nikahlı eşi G.K.’den bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.’nin oturduğu binanın önüne otomobil ile giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., G.K. isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Sevgi G.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Sevgi G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaçan şahıs Afyonkarahisar’da yakalandı
Olay sonrası otomobil ile kaçan Ali K., Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Afyonkarahisar polisi tarafından gözaltına alınan şahsın Denizli’ye gönderileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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