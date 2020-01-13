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  4. Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (4)

Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

  ÖLDÜRÜLEN RAMAZAN KÜÇÜK TOPRAĞA VERİLDİ Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öldürülen 3 kişiden Ramazan Küçük'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

ÖLDÜRÜLEN RAMAZAN KÜÇÜK TOPRAĞA VERİLDİ
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öldürülen 3 kişiden Ramazan Küçük'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Küçük'ün naaşı, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Küçükdere Camisi'nde tören düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazının ardından Küçük, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Küçük'ün eniştesi Nuri Kahraman, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Aralarında alacak verecek meselesi varmış. Dün akşam tartışmışlar. Ramazan'ı tabancayla öldürmüş. 2 çocuğu babasız kaldı. Yaşanan olaya hepimiz çok üzüldük" dedi.
Veli- Mustafa Akpınar kardeşler ile Ramazan Küçük'ü öldürdükten sonra intihar eden Hüseyin Arslan için Merkezefendi ilçesi Hilal Camisi'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Arslan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.

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