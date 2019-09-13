Denizli'de ambulans şarampole devrildi: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Güney ilçesinden aldığı hastayı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götüren Hasan Gürses idaresindeki 20 BS 639 plakalı ambulans, Sarayköy'ün Tosunlar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra ambulansta bulunan Güldem Develi, Büşra Özkan, Ahmet ve Fatma Argün yaralandı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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