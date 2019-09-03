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Denizli’de anız yangınında 60 hektar alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bekilli ilçesinde ormanlık alan yakınındaki otluk alanda yangın çıktı.

Denizli’de anız yangınında 60 hektar alan zarar gördü

Denizli’nin Bekilli ilçesinde ormanlık alan yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık bölümdeki otlar yanarken, alevler ağaçlara sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, yangın, Poyrazlı Mahallesi’ndeki otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyümeye başlayan yangında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Çal Orman İşletme Müdürlüğü’nü arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye toplamda 6 adet orman arazözü sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonrası güçlükle söndürülen yangında yaklaşık 60 hektarlık zarar gördüğü öğrenilirken, can kaybı veya yaralananın olmadığı bilgisine ulaşıldı.
Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlar olarak bu konuda daha titiz davranmamız ve doğaya sahip çıkmamız gerekir. Lütfen arazide yaktığımız ateşi, attığımız sigarayı söndürelim” dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli’de anız yangınında 60 hektar alan zarar gördü

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