HABER

Denizli'de annesinin evinden çaldığı çelik kasayı gölete atmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Denizli'de annesinin evinden çaldığı çelik kasayı gölete atmış

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde annesinin evinden çaldığı çelik kasayı gölete atan kişi ile ona yardım eden eşi ve kuzeni gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Habibler Mahallesi'nde yaşayan G.M'nin (75) evinden içerisinde 12 bin lira bulunan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Annenin ifadesi sonrası oğlu T.M. (43) gelini S.M. (42) ile kuzeni A.M. (39) gözaltına alındı.

T.M'nin jandarmadaki ifadesinde araba almak için annesinden para istediğini, vermeyince evin penceresinden çıkartıp götürdükleri kasayı Yenidere Barajı'na attıklarını, ancak daha sonra pişman olarak parayı annesine geri verdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli T.M'nin verdiği ifade doğrultusunda Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde bulunan Yenidere Barajı göletinde Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu çelik kasaya ulaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, annenin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

PARTNER Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta
Oğlu, gelini ve yeğeni içinde 12 bin lira olan kasasını çaldıOğlu, gelini ve yeğeni içinde 12 bin lira olan kasasını çaldı
Sular altında kalmasına izin verilmeyen tarihi cami ve türbeler ziyaretçilerini bekliyorSular altında kalmasına izin verilmeyen tarihi cami ve türbeler ziyaretçilerini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çelik Kasa hırsızlık kasa hırsızlığı

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Amcasını son yolculuğuna uğurladı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü!

Mobbing ne demek? Mobbing nedir?

Mobing nedir? Mobing ne anlama geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.