Denizli'de annesinin evinden çaldığı çelik kasayı gölete atmış

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde annesinin evinden çaldığı çelik kasayı gölete atan kişi ile ona yardım eden eşi ve kuzeni gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Habibler Mahallesi'nde yaşayan G.M'nin (75) evinden içerisinde 12 bin lira bulunan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Annenin ifadesi sonrası oğlu T.M. (43) gelini S.M. (42) ile kuzeni A.M. (39) gözaltına alındı.

T.M'nin jandarmadaki ifadesinde araba almak için annesinden para istediğini, vermeyince evin penceresinden çıkartıp götürdükleri kasayı Yenidere Barajı'na attıklarını, ancak daha sonra pişman olarak parayı annesine geri verdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli T.M'nin verdiği ifade doğrultusunda Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde bulunan Yenidere Barajı göletinde Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu çelik kasaya ulaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, annenin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

