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Denizli'de annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 16:24 | Son Güncelleme

Çivril ilçesinde bulunduğu belirlenen annenin gözaltına alındığı öğrenildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesi tarafından bir arkadaşının evine bırakılarak terk edilen 3 aylık bebek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi'nde üç gün önce bir arkadaşının evine 3 aylık kız bebeği ile birlikte gelen Suna B, bugün bebeğine bakamayacağını söyleyerek evi terk etti.

Bunun üzerine aile, konuyu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, 3 aylık bebeği sağlık kontrolü için hastaneye kaldırdı.

Koruma altına alınan çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Bu arada Çivril ilçesinde bulunduğu belirlenen anne Suna B'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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