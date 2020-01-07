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  4. Denizli’de asayiş olaylarına karışan 54 şahıs tutuklandı

Denizli’de asayiş olaylarına karışan 54 şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Denizli’de son bir haftada meydana gelen hırsızlık ve kavga gibi asayiş olaylarına karışan 153 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 54’ü tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında suça karışan şahıslardan 153 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Denizli’de asayiş olaylarına karışan 54 şahıs tutuklandı

Denizli’de son bir haftada meydana gelen hırsızlık ve kavga gibi asayiş olaylarına karışan 153 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 54’ü tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Aralık 2019 ile 5 Ocak 2020 tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarında suça karışan şahıslardan 153 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şahıslardan 54’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kent genelinde 34 bin 850 şahsın kimlik sorgusu yapılmasının ardından aranması olan 207 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonlarda çalıntı olan 1 motosiklet, 1 ’change’ yapılmış araç (sahte şase numaralı), 2 elektrikli motosiklet, 1 dizüstü bilgisayar, 5 ruhsatsız tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 33 adet fişek ele geçirildi.

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