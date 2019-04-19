Denizli’de ‘aşıklar bayramı’ sona erdi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Denizli 8. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı’nın finali 5’i Türk dünyasından olmak üzere kente gelen 27 aşığın katılımıyla yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı muhteşem bir finalle tamamlandı. 5’i Türk dünyasından olmak üzere Denizli’ye gelen 27 aşığın katıldığı final gecesi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yurt içinden 22, Türk dünyasından 5 olmak üzere geceye katılan 27 halk ozanı atışma, koçaklama, doğaçlama şiir, doğaçlama türkü, sözlü ve sazlı güzelleme ve taşlama dallarından örnekler sundu. Salonu dolduran vatandaşlar 5 bin yıldır sürdürülen aşıklık geleneğinin unutulmaz anlarına tanıklık etti.

“Aşıklık geleneği çok önemli”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci programda yaptığı konuşmada, Denizli 8. Ege Aşıklar Bayramı’nın güzellikler getirmesini dileyerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanat faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hizmete aldığımız Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile burada pek çok faaliyetlerimizi yapar hale geldik. Aşıklık geleneği bizim için çok önemli. Türk toplumunun 5 bin yıllık tarihine baktığımızda aşıklık geleneğini görüyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu değerimize sahip çıkma adına bu faaliyetlerimizi artırarak devam ediyoruz” dedi.

“Değerlerimize, özümüze sahip çıkmamız gerekiyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli’ye gelen tüm aşıklara teşekkür ederek, “Denizli 8. Uluslararası Aşıklar Bayramımızın finalini bugün burada yapıyoruz. Aşıkların sözlerinin üzerine fazla söze gerek yoktur. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Değerlerimize özümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Köklerimizden beslenmek ve tabi ki dallarımızla daha ileriye gitmek gerekiyor, ileriye doğru koşmak gerekiyor. Özümüzü koruyarak güzelliklerimizi hiç kaybetmeden gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz inşallah. Final gecemize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.