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Denizli'de aynı günde 3.4'lük iki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin önce Çardak, daha sonra Pamukkale ilçesi, yaklaşık 5,5 saat arayla, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin önce Çardak, daha sonra Pamukkale ilçesi, yaklaşık 5,5 saat arayla, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.
Bugün saat 12.48'de merkez üssü Çardak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 5,5 saat sonra, saat 18.29'da, bu kez merkez üssü Pamukkale olan aynı büyüklükte deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, 6.98 metre derinlikte 3.4 büyüklüğündende meydana gelen bu deprem de herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Depremler, Denizli merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

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