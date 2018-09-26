Denizli'de aynı günde 3.4'lük iki deprem

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin önce Çardak, daha sonra Pamukkale ilçesi, yaklaşık 5,5 saat arayla, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğündeki depremlerle sallandı.
Bugün saat 12.48'de merkez üssü Çardak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 5,5 saat sonra, saat 18.29'da, bu kez merkez üssü Pamukkale olan aynı büyüklükte deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nda yapılan açıklamaya göre, 6.98 metre derinlikte 3.4 büyüklüğündende meydana gelen bu deprem de herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Depremler, Denizli merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.
Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!
Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!
Diyarbakır'da dilencinin üzerinden çıkan 7 bin lira zabıtayı bile şoke etti! İkinci olay ise...
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğalgaz patlaması
ABD'den korkunç tehdit: Korkunç sonuçlarla karşılaşırsınız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...