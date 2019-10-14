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Denizli'de ayva hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde hasat dönemi başladı.

Denizli'de ayva hasadı başladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 10 bin dekar alanda yapılan ayva üretiminde hasat dönemi başladı. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kentte üretilen ayvaların yüzde 70'inin başta Rusya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.
Denizli'de ayva üretiminin yoğun yapıldığı Pamukkale ilçesinde, çiftçiler arazilerinde yıl boyunca hummalı bir çalışmayla ürettikleri ürünlerini toplamaya başladı. Hasat heyecanının yaşandığı ilçede, geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşanmaması ve kalitenin yüksek oluşu üreticilerin yüzünü güldürdü. İşçiler tarafından bahçelerden özenle toplanan Eşme-limon cinsi ayvalar, temizlendikten sonra kasalara konularak iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.
Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, il genelinde üretilen ayvaların yüzde 70'inin ihraç edildiğini söyledi. Ayvadaki rekolte ve kalitenin üreticilerini yüzünü güldürdüğünü ifade eden Gemici, "Bu yıl ayva, üreticilerimizi memnun etti. Bu yıl 20 bin ton rekolte bekliyoruz. Lezzet, irilik ve kalite bakımından üst seviyelerde olan ayvamız ilgi görüyor. Ürettiğimiz ayvaları başta Rusya olmak üzere AB ülkelerine ihraç ediyoruz" dedi.
'ÜRETİCİ FİYATTAN DA MEMNUN'
Ayva üreticisi Mahmut Güngör, ilçelerinin ayva üretimi için elverişli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Üretici olarak bahçelerimizdeki verimden memnunuz. Geçen yıl dekarda 1- 1,5 ton aldığımız verim bu yıl 2 ton seviyelerinde. Fiyatlar da bizim için sevindirici. Geçtiğimiz yıl kilosunu 1 lira 80 kuruşa sattığımız ayvalar bu yıl kalitesine göre 2 ile 2 lira 50 kuruş seviyesinde alıcı buluyor. Bu yılki ürünler, çiftçilerin yüzünü güldürdü" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de ayva hasadı başladıDenizli'de ayva hasadı başladıDenizli'de ayva hasadı başladıDenizli'de ayva hasadı başladı

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