HABER

Denizli'de, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi.

Denizli'de, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'deki hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, çadırlardaki kurbanlıkların satışı gerçekleştirildi.
Merkezefendi ilçesindeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenmeye başladı. Büyükbaş ve küçükbaş üreticileri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Denizli'ye gelerek, kendilerine ayrılan yerlerde müşterileri bekledi. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veterinerlerin kontrolünde satılıyor. Buldan ilçesinden hayvanlarını satmak için gelen Osman Ersoy, "20 hayvandan 7'sini satabildim. 735 kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvanımı 14 bin liraya sattım. Müşterileri bekliyoruz. Fiyatlar geçen yılın aynı seviyesinde. Vatandaşların son günü beklediğini düşünüyorum" dedi.
900 KİLOLUK 'ŞAMPİYON' ALICI BEKLİYOR
Güney ilçesinden gelen büyükbaş üreticisi Ferhat Uyanık'a ait, 900 kilogram ağırlığındaki 'Şampiyon' isimli dana ise pazarda ilgi odağı oldu. Uyanık, 'Şampiyon'un, pazarın en büyük danalarından olduğunu dile getirerek, "Satılmayı bekleyen 30 büyükbaş hayvanımız var. Aralarında en büyük olanı 'Şampiyon'. 900 kilogram ağırlığı var. Kendisine 20 bin lira fiyat biçtik. O, bizim gönlümüzün şampiyonu" diye konuştu.
Pazardan kurbanlık koç alan Ümit Danacı ise "Pazarda küçükbaş kurbanlık fiyatları oldukça uygun. 1400 liraya bir kurbanlık koç aldım. Bayrama kadar kayınpederimin evinde besleyeceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendiDenizli'de, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendiDenizli'de, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendiDenizli'de, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi

Sokaklar boşaldı, plajlar dolduSokaklar boşaldı, plajlar doldu
Eskişehir’de 5 bin yıllık insan iskeleti bulunduEskişehir’de 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu
Erciyes'te Türk Kurultayı yapıldıErciyes'te Türk Kurultayı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

Aile boyu 'avcı' çıkmışlardı! Kendini böyle savundu

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.