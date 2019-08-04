Denizli'de, bayram öncesi kurban pazarı hareketlendi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'deki hayvan pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, çadırlardaki kurbanlıkların satışı gerçekleştirildi.

Merkezefendi ilçesindeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlenmeye başladı. Büyükbaş ve küçükbaş üreticileri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Denizli'ye gelerek, kendilerine ayrılan yerlerde müşterileri bekledi. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veterinerlerin kontrolünde satılıyor. Buldan ilçesinden hayvanlarını satmak için gelen Osman Ersoy, "20 hayvandan 7'sini satabildim. 735 kilo ağırlığındaki büyükbaş hayvanımı 14 bin liraya sattım. Müşterileri bekliyoruz. Fiyatlar geçen yılın aynı seviyesinde. Vatandaşların son günü beklediğini düşünüyorum" dedi.

900 KİLOLUK 'ŞAMPİYON' ALICI BEKLİYOR

Güney ilçesinden gelen büyükbaş üreticisi Ferhat Uyanık'a ait, 900 kilogram ağırlığındaki 'Şampiyon' isimli dana ise pazarda ilgi odağı oldu. Uyanık, 'Şampiyon'un, pazarın en büyük danalarından olduğunu dile getirerek, "Satılmayı bekleyen 30 büyükbaş hayvanımız var. Aralarında en büyük olanı 'Şampiyon'. 900 kilogram ağırlığı var. Kendisine 20 bin lira fiyat biçtik. O, bizim gönlümüzün şampiyonu" diye konuştu.

Pazardan kurbanlık koç alan Ümit Danacı ise "Pazarda küçükbaş kurbanlık fiyatları oldukça uygun. 1400 liraya bir kurbanlık koç aldım. Bayrama kadar kayınpederimin evinde besleyeceğim" dedi.