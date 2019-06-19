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Denizli'de beton tesisi protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Serinhisar ilçesinde bir beton tesisinin genişletilmesi için ÇED sürecinde düzenlenmesi planlanan halkın katılımı toplantısı, bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, beton firmasının yeni bir yatırımı için planlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkın katılımı toplantısı, bir grup tarafından protesto edildi.

Denizli-Antalya kara yolu Kazıkbeli mevkisinde yapımı planlanan yatırımla ilgili devam eden ÇED süreci kapsamında, Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde halkın katılımı toplantısı organize edildi. Toplantı sırasında salona gelen ve ilçe sakini olduklarını belirten bir grup, protesto gösterisi yaptı.

Ellerindeki tabakları masaya vuran grup, kurulması planlanan tesisin ekolojik dengeyi bozduğunu, doğaya zarar verdiğini öne sürdü.

Toplantının yapılabilmesi için önlem alan polisle grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine toplantının yapılamayacağına karar vererek salondan ayrıldı, grup da dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇED protesto toplantı

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