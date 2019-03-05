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Denizli'de biber gazı sıkan polis görevden uzaklaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

DENİZLİ Valiliği İl Göç İdaresi önünde dün, kimlik yenileme işlemi için sıra almayı bekleyen Suriye ve İran vatandaşlarından oluşan grup arasında çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale eden polis memuru, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Denizli'de biber gazı sıkan polis görevden uzaklaştırıldı

DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Valiliği İl Göç İdaresi önünde dün, kimlik yenileme işlemi için sıra almayı bekleyen Suriye ve İran vatandaşlarından oluşan grup arasında çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale eden polis memuru, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Deliktaş Mahallesi'ndeki Denizli Valiliği İl Göç İdaresi önünde dün, uluslararası koruma başvurusunda bulunma ve kimlik yenileme işlemleri için sıra almak isteyen yabancı uyruklu kişiler arasında, sıra yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İl Göç İdaresine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 450 Suriye ve İran vatandaşı arasında bulunan kişilerin kavgasını sona erdirmek istedi. Ancak, tüm çabalara rağmen arbedenin devam etmesi üzerine polis, biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Bir polis memurunun kalabalığa biber gazı sıkma anı olay yerinde bulunan İranlı tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Polis memurunun biber gazlı müdahalesiyle ilgili Denizli Valiliği soruşturma başlattı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kimlik yenileme işlemleri için Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra almak isteyen yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bir ortamda oluşan arbedenin önlenmeye çalışılması sırasında meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de biber gazı sıkan polis görevden uzaklaştırıldı

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