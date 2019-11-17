Denizli'de bıçaklanan 2 kişi hastaneye giderken kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre, Gökpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Berkan B. (38), Ufuk S. (29) ve F.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. F.A. yanındaki bıçakla Berkan B. ve Ufuk S'yi yaralayıp kaçtı.

Ufuk S'yi de yanına alarak hastaneye gitmeye çalışan Berkan B'nin kullandığı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bağbaşı mevkisinde Latif G. (39) yönetimindeki 20 AAK 81 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Berkan B. ve Ufuk S'yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. (AA)

