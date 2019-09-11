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Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 00:09 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada, Afgan uyruklu Samiullah Safari (20), bıçaklanarak yaralandı.

Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada, Afgan uyruklu Samiullah Safari (20), bıçaklanarak yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Emek Caddesi’ndeki Atalar Parkı’nda meydana geldi. Afgan uyruklu Samiullah Safari ile A.Ö. (17) arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Safari'yi bacağından ve sırtından bıçakladı. A.Ö. olay yerinden kaçarken, Safari ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, tedaviye alınan Safari'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.Ö’yü yakalayarak gözaltına aldı.

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Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralıDenizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

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