HABER

Denizli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 01:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada, Afgan uyruklu Samiullah Safari (20), bıçaklanarak yaralandı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde çıkan kavgada, Afgan uyruklu Samiullah Safari (20), bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Emek Caddesi’ndeki Atalar Parkı’nda meydana geldi. Afgan uyruklu Samiullah Safari ile A.Ö. (17) arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Safari'yi bacağından ve sırtından bıçakladı. A.Ö. olay yerinden kaçarken, Safari ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, tedaviye alınan Safari'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.Ö’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Kozan'da bıçaklı kavga: 1 yaralıKozan'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elektrik süpürgesindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 tutuklamaElektrik süpürgesindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Trump'tan flaş karar! Kritik ismi görevden aldı

Trump'tan flaş karar! Kritik ismi görevden aldı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.