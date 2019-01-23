Denizli'de bidon içerisinde bebek cesedi bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde boş tarlada bir bidon içerisinde bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yakayurt Mahallesi'nde boş bir tarlada plastik bidon içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin, 7 aylık doğan bir bebeğe ait olduğunu tespit etti.
Yaklaşık 3 ay önce öldüğü değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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