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  4. Denizli’de bir garip temizlik hikayesi

Denizli’de bir garip temizlik hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşadığı mahallenin kaldırım ve yollarını anne ve babasının hayrı için temizleyen 45 yaşındaki Tekin Çetin, belediyenin temizlik görevlilerinin kendisine tepki gösterdiklerini iddia etti.Çayır Mahallesi’nde evinin bulunduğu bölgedeki sokak ve kaldırımları her sabah ve akşam süpürerek çöpleri, temizlik görevlilerinin rahat alması için toplayan Tekin Çetin isimli vatandaş, Çivril Belediyesi temizlik işçileri tarafından temizlik yapmaması konusunda uyarıldığını iddia etti.

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşadığı mahallenin kaldırım ve yollarını anne ve babasının hayrı için temizleyen 45 yaşındaki Tekin Çetin, belediyenin temizlik görevlilerinin kendisine tepki gösterdiklerini iddia etti.
Çayır Mahallesi’nde evinin bulunduğu bölgedeki sokak ve kaldırımları her sabah ve akşam süpürerek çöpleri, temizlik görevlilerinin rahat alması için toplayan Tekin Çetin isimli vatandaş, Çivril Belediyesi temizlik işçileri tarafından temizlik yapmaması konusunda uyarıldığını iddia etti. Çayır Mahallesinde Kılıçaslan Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi ve Nevişet Kameroğlu ortaokulu etrafında bulunan tüm kaldırımları temizleyen ve çöpleri öbek halinde yol kenarına toplayan Çetin Çivril Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin ‘bu senin işin değil bir daha süpürme’ uyarısında bulunduğunu söyledi.

“Bugüne kadar kimse bir şey dememişti”
Yalnız yaşayan Çetin, “Ölmüş anne babamın ruhu için buraları temizliyorum. Ayrıca yaşadığım yerin pis olmasını da sevmiyorum. Kimse bana süpür demedi. Boş şişe ve atık toplayarak geçimimi sağlıyorum kendi paramla aldığım süpürge ve kürekle mahallemi ve çöp topladığım yerleri temizliyorum. Bugüne kadar kimse bir şey dememişti ama bugün belediye aracıyla iki kişi geldi sert bir şekilde bana ‘bu senin işin değil bir daha toplama dedi’ gitti. Bende korkudan bıraktım sonrada burnum kanadı buradaki esnaflar bana çay ve su verdi. Ben sadece buraların temiz olmasını istedim kimseden bir talebimde yok neden kızdılar anlayamadım” dedi.
Çetin, sayesinde mahallenin ve okulların etrafının tertemiz olduğunu belirten mahalle esnafı da, belediyenin Çetin’in yaptığı işten rahatsız olduğu için böyle sert tepki gösterdiğini iddia etti.

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