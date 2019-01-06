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Denizli'de bir kişi ormanda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:16 | Son Güncelleme

Denizli'de bir kişi ormanda ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir kişi ormanda başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Parkı'na kar topu oynamaya gelenler bir ağaca yaslanmış halde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nevzat Atik'in (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, başına poşet geçirilmiş Atik'in yanında çakmak bulundu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Atik'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset orman poşet

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