Denizli'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladı.

R.S. ile birlikte yaşadığı G.M arasında Sırakapılar Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S, 2 çocuk annesi G.M'yi bacaklarından bıçakla yaraladı.

İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ve ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan R.S. ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

