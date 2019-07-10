Denizli'de bitkin halde bulunan iki ebabil tedaviye alındı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 5 gün ara ile bitkin halde bulunan iki ebabil, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, tedaviye alındı. İki kuşun sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.

Denizli'de 3 Temmuz'da dağlık alanda bitkin haldeki ebabili bulanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, kuşu teslim alıp, tedavi ve bakımı için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

8 Temmuz'da ise yine Denizli'deki bir evin balkonuna yavru ebabil düştü. Bitkin haldeki yavru kuş, ev sahibi tarafından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Aç ve bitkin oldukları anlaşılan iki kuşa da gıda ve vitamin takviyesi yapıldı. Bir süre bakım altında tutulacak iki kuşun, daha sonra doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.

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