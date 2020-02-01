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Denizli’de boş arazide erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:18 | Son Güncelleme

Denizli’de boş bir arazide ki orta yaşlardaki bir şahsın ceseti geri dönüşüm malzemeleri toplayanlar tarafından bulundu.

Denizli’de boş bir arazide ki orta yaşlardaki bir şahsın ceseti geri dönüşüm malzemeleri toplayanlar tarafından bulundu. Yapılan ilk tespitlerde cesette darp yada yaralanma izlerine rastlanmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi 74 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Bölgede cam şişe ve plastik gibi geri dönüşüm malzemeleri toplayan Cemil Keskin isimli şahıs arazide ki çalılıkların içinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan şahısın öldüğünü tespit etti. Ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şahısın isminin Nevzat E. olduğu belirlendi. Orta yaşlarda olduğu tahmin edilen şahısın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, yapılan ilk tespitlerde şahısın cesedinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

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