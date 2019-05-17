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Denizli'de boya iskelesi çöktü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Denizli'de boya iskelesi çöktü: 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir apartmanın dış cephe boyası için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Muratdede Mahallesi 377 Sokak'ta 5 katlı apartmanın dış cephesindeki boyaların yenilenmesi çalışmaları için kurulan demir iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan işçilerden Selim Şamdancı ile Sinan Erenözan, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kopan iskele parçaları karşıda bulunan evin odunluğuna zarar verdi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Deposu zarar gören Aysel Kırık, gazetecilere, iskele çökmeden hemen önce evin deposundan malzeme alıp mutfağa geçtiğini ve kazadan kıl payı kurtulduğunu söyledi.

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boya çökmek Iskele işçi itfaiye

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