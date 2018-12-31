Denizli'de bu yıl aranan 1045 kişi yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, bu yıl içinde polisin düzenlediği huzur denetiminde, il genelinde, çeşitli suçlardan aranan 1045 kişinin yakalandığını açıkladı.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, yaptığı yazılı açıklamayla 2018 yılını değerlendirdi. Denizli'de 2018'de toplam 28 bin 589 asayiş olayı meydana geldiği belirten Demir, bunların yüzde 78'inin il merkezinde, diğerlerinin ilçelerde olduğunu ifade etti. Demir, huzurlu bir kent için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"2018 yılı içinde Türkiye Huzur Güven Uygulamaları kapsamında ilimizde bulunan okul önleri, park ve bahçeler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yabancılara yönelik uygulamalar ve narko-okul uygulamaları olmak üzere 79 bin 737 personelin katılımıyla 9 bin 657 noktada toplam bin 426 uygulama görevi icra edilmiştir. Uygulamalar sonunda 521 bin 80 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmış, aranan 1045 kişi yakalanmış, 744 kişiye toplam 193 bin 944 lira idari para cezası uygulanmış, trafik hizmetleri kapsamında 20 bin 190 araca da toplam 6 milyon 394 bin 24 lira idari para cezası kesilmiştir. Kontrol edilen 7 bin 791 umuma açık istirahat ve eğlence yerinden 107'sine toplam 241 bin 537 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Demir, huzur uygulamaları kapsamında, 8 ruhsatsız tabanca, 26 kurusıkı tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 13 gram kokain, 110 gram eroin, 165 gram esrar, 19 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ele geçirildiğini bildirdi.

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