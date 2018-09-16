Denizli'de butik otelde yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir butik otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale Mahallesi Dündar Sokak'ta Mehmet Güleç'e ait butik otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otel duvarında yalıtım ve süsleme amaçlı kullanılan köpük malzemenin tutuşmasıyla yangın, duvarlardan çatıya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik alanı oluşturdu. 34 itfaiye erinin 13 itfaiye aracı ile müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu otel kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında otelde müşteri bulunmadığı öğrenildi.

