Denizli'de büyükşehir ve iki ilçede başkanlar mazbatalarını aldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı seçilen CHP'li Şeniz Doğan ve Pamukkale Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Avni Örki, mazbatalarını aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrar seçilen mevcut başkan Osman Zolan, mazbatasını Denizli İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Cemil Sipahi'den aldı. Seçim sonuçlarının yeni bir başlangıç olduğunu belirten Başkan Zolan, "Ben bu andan itibaren Denizli'de yaşayan 1 milyon 27 bin vatandaşımızın büyükşehir belediye başkanıyım. Tüm Denizlimizde bugüne kadar olduğu gibi hiç ayrım yapmaksızın yine herkesi kucaklayarak olması gereken ve beklenen işleri birlikte yapacağız. Meclis üyelerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla, STK'larımızla hep beraber, inşallah yine yürüyüşümüz devam edecek" dedi.

'GÜMBÜR GÜMBÜR ÇALIŞACAĞIZ'

Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki ise İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Faruk Ceyhan'dan mazbatasını aldı. Örki, mazbatasını almasının ardından Pamukkale Belediyesi'ne gelerek, partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen AK Parti'li Hüseyin Gürlesin'den görevi devraldı. Pamukkale'nin daha güzel bir ilçe olması için çalışacaklarını kaydeden Örki, "Pamukkale'de yaşayan her ferdin mutluluğu ve huzuru için gümbür gümbür çalışacağız. Biz 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız. Elbirliğiyle projelerimizi ortak akılla gerçekleştireceğiz. Tüm Pamukkale'nin belediye başkanı olarak her vatandaşımıza hizmet götüreceğiz. Pamukkale ülkemizin gözbebeği olan bir ilçe. Burayı dünya vizyonu ile harmanlayarak daha iyi hale getirmek için çalışacağız" diye konuştu. Daha sonra belediyeye geçen Avni Örki, partisince aday gösterilmeyen eski başkan AK Parti'li Hüseyin Gürlesin'den görevi devraldı.

'VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ'

Merkezefendi Belediye Başkanı seçilen CHP'li Şeniz Doğan da İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gülay Arıcıoğlu'ndan mazbatasını aldı. Seçimden önce verdiği sözleri yerine getireceğini belirten Doğan, "Bana inanan ve güvenen vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmayacağım. Var gücümle çalışacağım. Bu başarıda üzerimde emeği olan herkes hakkını helal etsin. Artık çalışma zamanı" dedi. Mazbatasını alan Şeniz Doğan henüz belediyeye gitmedi.