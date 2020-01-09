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  4. Denizli’de buzlanmadan dolayı yol kapandı

Denizli’de buzlanmadan dolayı yol kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Denizli’de yüksek kesimlerde akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından Denizli-Antalya karayolunda buzlanma meydana geldi.

Denizli’de yüksek kesimlerde akşam saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından Denizli-Antalya karayolunda buzlanma meydana geldi. Trafiğe kapatılan yol tuzlama çalışmalarının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Denizli - Antalya karayolunda meydana gelen buzlanmadan dolayı sabah saatlerinde trafiğe kapatılan yolda, karayolları ekipleri buzların erimesi için ve araçların trafiğe açılması için tuzlama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, Serinhisar ilçesinden Denizli kent merkezi istikameti ve Cankurtaran mevkisinde tuzlama çalışmalarının ardından trafik polisleri tarafından kontrollü bir şekilde yol trafiğe açıldı.

Kar küreme ve tuzlama araçları hazırda bekliyorlar
Araçlarında zincir bulunmayan vatandaşlar zorluk yaşarken, olumsuzluklara karşı ise önlem alındı. Tekrardan buzlanma riskine karşı ise belediye ekipleri ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama araçları ile beklemeye başladı.

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