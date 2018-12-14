HABER

Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 14 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 20:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ’de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında öğretmelerinde bulunduğu  22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında öğretmelerinde bulunduğu 22 kişiden 14'ü tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBoşanmanın perde arkasıBoşanmanın perde arkası
Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü canını zor kurtardıSeyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü canını zor kurtardı
Çaldığı eşyaları satarken yakalanan hırsız, tutuklandıÇaldığı eşyaları satarken yakalanan hırsız, tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Hızlı trenin çarpışma anı kameraya yansıdı

Hızlı trenin çarpışma anı kameraya yansıdı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Erdoğan, Suudi Konsolosluğu'ndaki kan donduran sözleri ilk kez paylaştı

Erdoğan, Suudi Konsolosluğu'ndaki kan donduran sözleri ilk kez paylaştı

“Vatandaş gram altında 250 lirayı bekliyor”

“Vatandaş gram altında 250 lirayı bekliyor”

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

Eşini ve kızını öldüren adamın eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı!

Karısını öldürmüştü! Eşcinsel sevgilisiyle mesajları ortaya çıktı

Dehşet! 1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

1 yaşındaki bebeğin boğazında tespit edildi, doktorlar şaşkına döndü

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Matematik öğretmeninin kahreden ölümü!

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

Parkta vahşet! Yakarak öldürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.