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Denizli'de 'ByLock' şüphelisi 20 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 16:06 | Son Güncelleme

 DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 20 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 20 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cuma günü, FETÖ/PDY'ye yönelik Denizli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen işçi, öğrenci, ev kadını ve bankacı 20 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

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