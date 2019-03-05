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Denizli'de çalışma izni bulunmayanlara yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:56 | Son Güncelleme

Denizli'de çalışma izni bulunmayanlara yönelik operasyon

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eğlence mekanlarında izinsiz çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 20 kadın gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale Mahallesi'ndeki müzikhol ve eğlence mekanlarında izinsiz çalışanlar olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 Özbekistan, 4 Kırgızistan, iki Kazakistan, 5 Azerbaycan ve bir İran uyruklu toplam 20 kadın gözetim altına alındı.

Çalışma izinleri olmadığı tespit edilen kadınlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İşletme sahipleri hakkında da idari işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma eğlence kadın Müzikhol YABANCI

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