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  4. Denizli'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Denizli'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 20:59 | Son Güncelleme

Denizli'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki canlı hayvan pazarı, çevre mahallelerden getirilen bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine geçici olarak kapatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede bazı mahallelerden getirilen hayvanlarda şap hastalığı olduğunu belirledi.

Kent merkezine getirilecek hayvanların hastalığı bulaştırma riskine karşı Çivril Canlı Hayvan Pazarı'nın faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Pazarın 21 gün süreyle kapalı olacağı öğrenildi.

Çivril Belediyesinden yapılan açıklamada da "İlçemizde bir mahallede çıkan şap hastalığı neticesinde hayvan pazarımız tedbir amaçlı, veteriner hekimlerimiz tarafından hastalık söndürülene kadar bir süreliğine kapatılmıştır. Açılış zamanı vatandaşlarımıza bildirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
canlı hayvan pazarı Çivril Hayvan şap hastalığı

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