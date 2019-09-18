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Denizli’de cephanelik dolusu tüfek ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri binlerce TL’yi bulan 787 adet kaçak tüfek ele geçirildi.

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri binlerce TL’yi bulan 787 adet kaçak tüfek ele geçirildi. İnternet üzerinden satışı yapılan tüfeklerin kargoda ise otomobil parçası olarak gösterildiği öğrenildi.
Operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Sarayköy ilçesinde yapıldı. İnternet üzerinden yasadışı silah ticareti yapıldığı yönünde istihbarat alan KOM ekipleri harekete geçerek Cumhuriyet Mahallesi Hacı İrfan Mersin Caddesi’ndeki bir iş yerine baskın düzenledi. Uzun süre yapılan takip sonucu şüphelinin A.Ö.’nün (30) deposu ve çalıştığı kargo firması tespit edilerek şüpheli sevkiyat öncesi suçüstü yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda polis şüphelinin kaçma ihtimaline karşın drone ile de havadan izleme yaptı.
Baskında iş yerindeki kolileri tek tek açan polis ekipleri adeta bir cephanelik dolusu tüfekle karşılaştı. Operasyonda çeşitli şekillerde üretilmiş 787 adet izinsiz tüfek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca A.Ö.,(30) isimli şahıs gözaltına alındı.

Tüfekler 400 TL’den başlayarak artan rakamlardan satılıyor
Baskın yapılan yerin tüfeklerin depolanması için kullanıldığı ve buraya gelen tüfeklerin internet üzerinden kargo yolu ile satıldığı öğrenildi. Tüfeklerin kargo yolu ile satıldığı, ödemelerin ise kapıda ödeme sistemi ile alındığı kaydedildi. Satışı yapılan kaçak tüfeklerin kargoda otomotiv parçası olarak beyan edildiği de ortaya çıktı.
Öte yandan, satışı yapılan tüfeklerin internet sitelerin üzerinden 400 TL’den başlayarak artan rakamlar üzerinden satıldığı öğrenildi.

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