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Denizli'de CHP'den istifa

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay partisinden istifa etti - Mustafa Gülbay: - "Ben haksızlığa uğramadım, sizler haksızlığa uğradınız. Buldan haksızlığa uğradı. Adil olmadı bu işler. Ayıptır. Çamur at izi kalsın politikasıyla sağlıklı ve saygılı bir siyaset inşa edilemez. Bugün itibariyle CHP üyeliğinden istifa ediyorum"

DENİZLİ (AA) - Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1923'te kurduğu CHP'nin mevcut durumunda çok ciddi sorunları bulunduğunu ifade etti.

Buldan halkıyla hiçbir sorununun olmadığını belirten Gülbay, şunları kaydetti:

"Benim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile bir sorunum yok. Benim fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söylediğim Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı sorunlarım var. Birbirini yiyen, birbirinin ayağını kaydırmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi ile sorunlarım var. Ben haksızlığa uğramadım, sizler haksızlığa uğradınız. Buldan haksızlığa uğradı. Adil olmadı bu işler. Ayıptır. Çamur at izi kalsın politikasıyla sağlıklı ve saygılı bir siyaset inşa edilemez. Bugün itibariyle CHP üyeliğinden istifa ediyorum."

Belediye başkanlığı süresince bütün partilere eşit mesafede durduğunu ve herkesi baş tacı görerek hizmet sunmaya çalıştığını vurgulayan Gülbay, yanlışa izin vermediğini ifade etti.

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