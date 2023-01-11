YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11.01.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Başkarcı Dağı İsrafil Deresi mevkisinde dün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgar ile bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle ekiplerin müdahalesi zaman zaman güçleşti.

Afyonkarahisar, Manisa, Isparta ve Muğla'dan gelen orman ekiplerinin destekleriyle müdahale edilen yangın, 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de destek veriyor.

Bölgede jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurduFırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Diyarbakır'da yük treninin çarptığı kişi öldüDiyarbakır'da yük treninin çarptığı kişi öldü
Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın orman yangını orman İtfaiye

Denizli Namaz Vakitleri 11 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:16
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:31
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.