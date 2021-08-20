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Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

20.08.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Topraklık Mahallesi'nde restoran işletmecisi S.K. ile iş yerine iki arkadaşıyla gelen O.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K'nin arkadaşları tüfekle ateş açarak iş yeri çalışanı Mehmet Kaya ile işletme sahibinin eşi Hülya K. yaraladı.

Zanlılar, Doğan Caddesi'nde park ettikleri 20 FA 767 plakalı otomobile tüfeği bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karnından ve kasığından yaralanan Kaya ile ayağına saçma isabet eden Hülya K, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobili otoparka çekti.

Zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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