Denizli'de cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

Güzellik merkezinde çalışan ve daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Gülistan K. (38), evinden çıkmak üzereyken gelen ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül ile tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Ergül, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gülistan K, adliyeye sevk edildi.

Daha önce sürekli izlendiğini, tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olan Gülistan K'nin, aldırdığı koruma kararının ardından yine tehdit edilmesi üzerine şikayetinden vazgeçirildiği, Aydın Ergül'ün dün akşam Gülistan K'nin evine zorla girdiği ve polise ihbarda bulunulmasının ardından ayrıldığı ileri sürüldü.

