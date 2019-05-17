HABER

Denizli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

Denizli'de bir kadının bıçakladığı ileri sürülen eski erkek arkadaşı öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi hayatını kaybetti.

Güzellik merkezinde çalışan ve daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Gülistan K. (38), evinden çıkmak üzereyken gelen ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül ile tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Ergül, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Gülistan K, adliyeye sevk edildi.

Daha önce sürekli izlendiğini, tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olan Gülistan K'nin, aldırdığı koruma kararının ardından yine tehdit edilmesi üzerine şikayetinden vazgeçirildiği, Aydın Ergül'ün dün akşam Gülistan K'nin evine zorla girdiği ve polise ihbarda bulunulmasının ardından ayrıldığı ileri sürüldü.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Vali Kaymak: "Samsun bir günlüğüne Türkiye’nin başkenti olacak"Vali Kaymak: "Samsun bir günlüğüne Türkiye’nin başkenti olacak"
ÇOMÜ'de, 39'uncu Uluslararası Amerikan Çalışmaları konferansı yapıldıÇOMÜ'de, 39'uncu Uluslararası Amerikan Çalışmaları konferansı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arkadaş cinayet kadın Koruma sevgili

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arıyorlardı! 2 asker suya kapılarak kayboldu

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arıyorlardı! 2 asker suya kapılarak kayboldu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

Eylül cinayeti davasında yeni gelişme! Mahkeme başkanının sorusuna yanıtı...

20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Gri Kategori'de aranan terörist Raife Kutlak öldürüldü

Gri Kategori'de aranıyordu! Öldürüldü

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

Çiftlik Bank davasında 9 tahliye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.