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Denizli'de, cinsel organına elektrikli testere saplanan işçi, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 21:46 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, işçi Durmuş Sarı (43), sunta kesmek için kullandığı elektrikli testerenin cinsel organı ve bacaklarına saplanmasıyla ağır yaralandı.

Denizli'de, cinsel organına elektrikli testere saplanan işçi, yaralandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, işçi Durmuş Sarı (43), sunta kesmek için kullandığı elektrikli testerenin cinsel organı ve bacaklarına saplanmasıyla ağır yaralandı. Sarı, cinsel organına saplanan testereyle hastaneye kaldırılırken, sağlık görevlileri aleti çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, doktorların gözetiminde saplanan testereyi Sarı'nın vücudundan çıkardı.
Olay, saat 18.00 sıralarında, Pamukkale'de İncilipınar Mahallesi'ndeki atölyede meydana geldi. Atölyede çalışan Durmuş Sarı, iddiaya göre bacaklarının arasına aldığı suntayı, elektrikli testereyle kesmeye çalıştı. Sarı, testerenin kontrolünü yitirince alet, cinsel organı ve bacaklarına saplandı. Sarı, kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla atölyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sarı, cinsel organına saplanan testereyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Durmuş Sarı'nın vücudundan testereyi çıkarmak için sağlık ekipleri Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım talep etti. Hastaneye gelen itfaiye, doktorların gözetiminde, Sarı'ya narkoz virilerek saplanan testereyi parçalar halinde çıkardı. Ameliyata alınan Sarı'nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Denizli'de, cinsel organına elektrikli testere saplanan işçi, yaralandıDenizli'de, cinsel organına elektrikli testere saplanan işçi, yaralandıDenizli'de, cinsel organına elektrikli testere saplanan işçi, yaralandı

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