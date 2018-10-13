HABER

Denizli'de CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de torna atölyesi görünümünde faaliyet gösteren bir işyerine polis tarafından yapılan operasyonda, bilgisayarlı CNC makinesiyle tabanca yaptıkları ortaya çıktı.

Denizli'de CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi tutuklandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de torna atölyesi görünümünde faaliyet gösteren bir işyerine polis tarafından yapılan operasyonda, bilgisayarlı CNC makinesiyle tabanca yaptıkları ortaya çıktı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çelikten yapılan 72 tabanca gövdesi, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltındaki 6 kişiden 4'ü emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aydır yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerine geçen perşembe günü operasyon yaptı. Torna atölyesi görünümündeki işyerine giren polisler, bilgisayarlı CNC makinesiyle, tabanca yapıldığını tespit etti. Operasyonda tornacı Ş.Ö., av bayisi M.D. ile birlikte M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. gözaltına alındı. İşyerinde yapılan incelemede, tabancaların CNC makinesiyle yapıldığı, ardından parçalarının birleştirilip satıldığı belirlendi. Yapılan aramada, makineden yeni çıkan, çelikten üretilmiş 72 tabanca gövdesi, 4 ruhsatsız tabanca, 229 fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği, 17 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek ve 7 tabanca namlusu ile tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin 100 bin dolar değerinde olan CNC makinesinin borcunu tabanca satarak kısa sürede ödedikleri anlaşıldı.
Zanlıların ruhsatlı ve ruhsatsız silahları üç boyutlu olarak bilgisayarla modelleyip kalıbını çıkardıkları, ardından da imalatını yapıp, üzerine orijinal görünümü vermek için seri numarası yazıp sattıkları belirlendi. Operasyon düzenlenen tabanca imalathanesinde kaç silahın yapılıp satıldığının ise araştırıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen tornacı Ş.Ö. ile av bayisi sahibi M.D. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi tutuklandıDenizli'de CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi tutuklandıDenizli'de CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi tutuklandıDenizli'de CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi tutuklandı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Otomobil 300 metreden dereye düştü: Yasin ve Sinan öldü, Jülide yaralıOtomobil 300 metreden dereye düştü: Yasin ve Sinan öldü, Jülide yaralı
Eşinin aldattığı iddiasıyla sokağa çıplak çıktıEşinin aldattığı iddiasıyla sokağa çıplak çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

Hırsızlık için girdiği evdeki kadına dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.