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Denizli'de de yaya güvenliğine dikkat çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

TRAFİKTE yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Denizli'de de 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği düzenlendi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - TRAFİKTE yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Denizli'de de 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' etkinliği düzenlendi.

Ulus Caddesi'ndeki etkinliğe Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve Merkez Ortaokulu öğrencileri etkinliğe katıldı. Vali Karahan ve Başkan Zolan, öğrencilerle birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçti, trafik polisleri, sürücü ve yayalara broşür ile düdük dağıttı. Vatandaşlara, trafikte yaya önceliği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Vali Karahan, geçen yıl 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında bu seneki sloganın da 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz' olduğunu söyledi. Trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirten Karahan, bu kapsamda yaya geçidinde sürücülerin yayalara öncelik tanıması gerektiğini vurguladı.

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