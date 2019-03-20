Denizli’de deprem

Denizli\u2019de 5.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\nSaat 09.34\u2019te meydana gelen depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fcn Ac\u0131payam il\u00e7esi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Depremde can kayb\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. R\u00fczgar\u0131n y\u00f6n\u00fcn\u00fc tahmin edemeyince kendisine gaz s\u0131kan polislerTaksiciler \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni\u2019nde T\u00fcrkiye\u2019nin \u2019En\u2019leri se\u00e7ildiVali Memi\u015f\u2019ten 91 ya\u015f\u0131ndaki \u015fehit annesine ziyaret
Okuyucu Yorumları 0 yorum