Denizli'de deprem

5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde TSİ saat 09.34'te yerin 10.76 kilometre altında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre hafif yaralanan vatandaşlar olduğu, bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığı belirtildi. Depremden sonraki ilk saatte en şiddetlileri 4.8, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde olan 28 artçı sarsıntı meydana geldiği kaydedildi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşimin 2.80 kilometre ile Acıpayam'a bağlı Yeniköy olduğu bildirildi. Deprem Denizli'nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Antalya ve çevresinde de hissedildi.

Deprem sonrasında Denizli itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Takviye amacıyla İzmir ve Afyonkarahisar arama kurtarma birliklerinden de iki ekip gönderildi.

Denizli Valiliği: "Depremde can kaybı ve yaralanma yoktur"