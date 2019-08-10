HABER

Denizli’de deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Denizli’de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos’ta meydana gelen Çardak ve Baklan ilçelerinden etkilendiğinde 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli’de Bozkurt ilçesinde geçtiğimiz 8 Ağustos’ta meydana gelen Çardak ve Baklan ilçelerinden etkilendiğinde 6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anında kayıtta olan bir marketin güvenlik kamerası görüntüleri depremin şiddetini gözler önüne serdi.
8 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve merkez üssü Bozkurt olan 6 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan yeni görüntüleri depremin ne denli korkutucu olduğunu gösterdi.
Çardak ilçesi Saray Mahallesi’nde Osman Savur isimli vatandaşa ait marketin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anın da raflar önce şiddeti bir şekilde sallandı. Sarsıntı ile birlikte ardından raflardaki şampuan gibi ürünler yere devrildi. Sonrasında ise elektrikler gitti. Büyük bir korku ve paniğinde yaşandığı deprem anında market ardından harabeye döndü.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğuİpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu
Hepsi bir evden çıktı!Hepsi bir evden çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı İstanbul 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İstanbul için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Isparta 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Isparta için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Iğdır 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Iğdır için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Hatay 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Hatay için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.