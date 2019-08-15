HABER

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos’ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede ağır hasarlı olan ve yıkılan yapılarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos’ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede ağır hasarlı olan ve yıkılan yapılarda enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Depremin en fazla etkilediği Bozkurt ve Çardak ilçelerinde toplamda 344 yapıda ağır hasar olduğu öğrenildi.
8 Ağustos’ta meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bozkurt ve Çardak ilçelerinde AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilerde Çardak ilçesinde 4 bin 227 yapıda inceleme yapıldığı, bunlardan 80’inin ağır, 422 yapıda ise hafif hasar tespit edildiği öğrenilirken, Bozkurt ilçesinde ise bin 995 yapıda inceleme yapıldığı bunlardan da 264’ünün ağır hasarlı olduğu, 665’inin ise hafif hasarlı olduğu belirtildi. İlçede ayrıca 3 yapının ise acil yıkılma talimatı verildiği aktarılırken, yıkılan yapılarda da enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da incelemelerde bulunduğu ve sonrasında yıkılma talimatı verdiği tarihi Tutluca Merkez Cami, minaresi ile birlikte yıkıldı. Yıkılan yapının bayram tatilinin bitmesinin ardından bugün Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İş makinesi ve kamyonlarla başlatılan enkaz kaldırma çalışmasının bugün tamamlanması bekleniyor.

“Tek tesellimiz can kaybı olmaması”
Enkaz kaldırma çalışmalarının başında bekleyen cami imam hatibi Nail Şimşek ise caminin yıkılmasından dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek, 71 yaşında olduğunu ve camide çok hatıraların olduğunu söyledi. Acılarının ve sıkıntılarının olduğunu ifade eden Şimşek tek tesellilerinin ise can kaybı olmaması olduğunu dile getirdi.

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Denizli’de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

Yeni Hasankeyf'te sona doğru

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi

Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.