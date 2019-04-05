HABER

Denizli'de depremden etkilenen yerler "afet bölgesi" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Hasan Karahan: - "Bu zaten olması gereken bir şeydi. Bölgede evlerin yapılması ve gelen paraların depremzedelere aktarılabilmesi için verilen bir karar" - Acıpayam ilçesindeki deprem bölgesinde 343 ağır hasarlı ve yıkık, 272 az hasarlı yapı olduğu tespit edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören mahallelerin "afet bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelinin, merkez üssü Acıpayam'ın Yeniköy Mahallesi olan ve 20 Mart Çarşamba günü saat 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Hazırlanan raporda, 343 yapının ağır hasarlı ve yıkık, 272'sinin ise az hasarlı olduğu bilgisinin yer aldığını belirten Karahan, "İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen rapora istinaden ilçe merkezi ile yapıları hasar gören mahallelerin genel hayata etkililik onayı verildi. Diğer adıyla afet bölgesi ilan edildi diyebiliriz. Bu zaten olması gereken bir şeydi. Bölgede evlerin yapılması ve gelen paraların depremzedelere aktarılabilmesi için verilen bir karar." diye konuştu.

Karahan, ilçede etkili olan artçı sarsıntılarla birlikte bazı evlerde hasarların meydana gelmeye devam ettiğini ve ekiplerin gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Uçuruma yuvarlanan inekler 6 saatte kurtarıldıUçuruma yuvarlanan inekler 6 saatte kurtarıldı
Patrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildiPatrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem hasar yıkık ev zarar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.