DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören mahallelerin "afet bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personelinin, merkez üssü Acıpayam'ın Yeniköy Mahallesi olan ve 20 Mart Çarşamba günü saat 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Hazırlanan raporda, 343 yapının ağır hasarlı ve yıkık, 272'sinin ise az hasarlı olduğu bilgisinin yer aldığını belirten Karahan, "İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen rapora istinaden ilçe merkezi ile yapıları hasar gören mahallelerin genel hayata etkililik onayı verildi. Diğer adıyla afet bölgesi ilan edildi diyebiliriz. Bu zaten olması gereken bir şeydi. Bölgede evlerin yapılması ve gelen paraların depremzedelere aktarılabilmesi için verilen bir karar." diye konuştu.

Karahan, ilçede etkili olan artçı sarsıntılarla birlikte bazı evlerde hasarların meydana gelmeye devam ettiğini ve ekiplerin gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

