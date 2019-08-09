Denizli'de depremin yaraları sarılıyor

Taylan YILDIRIM- Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT- Tekin GÜRBULAK/BOZKURT (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde dün meydana gelen Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi, sokakta ve çadırda geçirdi. Depremden en çok etkilenen Tutluca Mahallesi'nde cami ve çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilk rakamlarını verdiği depremin yarattığı hasarın boyutu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının bugün yapacağı incelemelerden sonra belirlenecek. Bu arada artçı depremlerle sarsılan bölgede vatandaşların tedirginliği sürerken, ilçede semt pazarı kuruldu, halk günlük hayatını sürdürme başladı.

Denizli'de dün saat 14.25'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, İzmir, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden oldu. Ana şok olduğu ifade edilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. AFAD, Kızılay ekipleri bölgeye gönderildi. Komandoların yardımlarıyla ilçede güvenli bölgelere çadır kuruldu, yiyecek ve içecek dağıtıldı. Ayrıca günlük kullanım malzemeleri verildi.

Depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgeye geldi. Bakan Soylu, kentte ilk olarak Çardak ilçesinde hasar gören evlerde inceleme yaptı. Ardından da Bozkurt'a geçti. Burada da çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, aldığı brifingten sonra yaptığı açıklamada gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Denizli Valiliği'nin yanı sıra Çevre Şehircilik, Aile, Enerji ve Ulaştırma bakanlıkları, Kızılay ve AFAD'ın gerekli müdahaleleri yaptığını da anlatan Soylu, yapılan ilk tespitlere depremin rakamlarını da verdi. Bölgedeki kerpiç evlerde ciddi hasarlar söz konusu olduğunu ifade eden Soylu, "330'u aşkın yapıda hasar tespit edildi. Bunlardan da 52'sinde ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde hasar tespiti oldu. Bunlardan da 7'si ağır hasarlı bulundu. Yine depremden sonra hastanelere 81 vatandaşımız panik sebebiyle gitti. Şu anda 78'i taburcu oldu, 3 vatandaşımız hastanede. Onların da durumu hafif" dedi. Vatandaşlardan yetkililerin yapacağı açıklamaya kadar evlerine girmemelerini isteyen Soylu, Acıpayam depreminde olduğu gibi bu depremde de uzmanların yaptığı araştırmalardan sonra hasarlı binaların hemen yıkılacağını söyledi.

ÇADIRDA SABAHLADILAR

Bozkurt'taki sarsıntıyla büyük korku yaşayan vatandaşlar, yetkililerin de uyarısı üzerine evlerine dönmedi. Geceyi Kızılay ve AFAD ekiplerinin açık alanlara kurduğu çadırlarda geçirdi. Kırsaldaki mahallelerin yanı sıra Bozkurt ilçe merkezinde de çadırlar, futbol sahasına kuruldu. Bozkurtlu aileler, kendilerine tahsis edilen bu çadırlara yerleşti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çadırların önünde oturan, sohbet eden vatandaşlar, hissettikleri artçı sarsıntılar sonrası açık alanda olmalarına rağmen panik yaşadı. Evlerindeki hasarın, artçı sarsıntılar sonrasında büyüyüp büyümediğini merak etti. Vatandaşlar, uzmanların evlerindeki incelemesi sona erip oturmalarına uygunluk raporu verilinceye kadar çadırda yaşayacak.

TUTLUCA'DA 80 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Depremden en çok Tutluca Mahallesi etkilendi. Mahallede 1948 yılında yapılan cami başta olmak üzere evlerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Hasar gören evlerin önemli bir bölümünün kerpiçten yapıldığı görüldü. Mahalle Muhtarı Hüdayi Karaşahin, deprem anında korku ve panik hissettiklerini belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten zor anlar geçirdik. Köyümüz iki mahalle halinde 192 hane, 733 kişi yaşıyor. Ancak köyümüzün yukarı mahallesi daha eski, buradaki yapılar zarara gördü. 80 evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Evlerdeki incelemelerin tamamlanmasını ve kentsel dönüşümün olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Köyde yaşayan Rukiye Toycu (80) da, "Depremden korkulmaz mı? Benim evimde önemli bir durum yok, ancak diğer evlerde büyük zarar var" şeklinde konuştu. Kerpiçten yapılan evi ağır hasar gören Meryem Demiröz ise korku yaşadıklarını ve çadırda kaldıklarını söyledi.

Çardak ilçesinde yaşayan Ayşe Güney (68), "Evim depremde büyük hasar gördü. Ama şeker ve kalp rahatsızlığım olduğu için geceyi de evimde geçirmek zorumda kaldım. 41 yıldır yaşadığım eve oturulamaz raporu verildi. Başka gidecek yerim yok" ifadelerini kullandı.

Çardak'ta yaşayan Münibe Aktaş (69) ise "Doğduğumuz ev depremde büyük hasar gördü. Depreme evin içinde yakalandı. Bahçe duvarımız yıkıldı" dedi.

UZMANLARIN İNCELEMESİ BAŞLADI

Bu arada, depremin yarattığı hasarın boyutunun belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları, bölgeye gönderildi. Uzmanların, tüm bölgede bugün inceleme yapacakları ve evlerdeki hasar durumunu tespit edip uygun olanlara oturma izni verecekleri, yıkılacakları tespit edecekleri ifade edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ilçeye gelip incelemelerde bulunacak.

Vatandaşlar da artçı sarsıntılarla zaman zaman korku yaşasalar da, depremin şokunu atlatmaya başladı, ilçede bu sabah semt pazarı kuruldu, halk günlük hayatını sürdürme başladı. Pazar yerinde alışveriş yapan kadınlar, hayatın devam ettiğini, sebze alıp yemek yapacaklarını söyledi.