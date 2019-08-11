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Denizli'de depremzedelerin buruk bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar görenler, Kurban Bayramı'nı buruk yaşadı.

Denizli'de depremzedelerin buruk bayramı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar görenler, Kurban Bayramı'nı buruk yaşadı. Evlerine giremeyen depremzedeler, bayramı çadırlarında karşıladı.
Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos tarihinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen Bozkurt ve Çardak ilçelerinde vatandaşlar için 340 çadır dağıtımı yapıldı. Ağır hasar gören evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kendilerine verilen çadırlarda Kurban Bayramı sabahına uyandı. Bazı vatandaşlar, depremzede vatandaşları kaldıkları çadırlarda ziyaret ederek, kestikleri kurbanların etlerini paylaştı. Belçika'dan tatil için geldiği memleketi Bozkurt'ta depreme yakalanan Ömür Bektaş, "Allah'a şükür kimsenin canına bir şey olmadı. Ailemle, bayram sabahı çadırlara gelerek, depremzede yakınlarımızı ziyaret ettik. Böyle zor zamanlarda birlik ve dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var" dedi.
Depremde evleri hasar gören Hüseyin Turan, ailesiyle birlikte çadırda yaşadıklarını, bir oğlunun omurilik tümörü tedavisi gördüğünü söyledi. Turan, şöyle devam etti:
"İlk defa böyle buruk bir bayram yaşıyoruz. Gelen ziyaretçiler oluyor. Bize destek veriyorlar, kurban eti getiriyorlar. 6 yaşındaki oğlum Akın Arda, omurilik tümörü tedavisi görüyor. Kemoterapi ve radyoterapi için her ay İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne gidiyoruz. Oğlumun ilaçları şu an evde kaldı, kullanamıyor. Yıkılma tehlikesi olduğu için içeriye giremiyoruz."
Omuriliğindeki tümör nedeniyle tedavi gören Akın Arda Turan ise, depremde çok korktuğunu belirtip, "Depremde evimiz çok sallandı. Çok korktum. Büyüyünce doktor olup, çocukları iyileştirmek istiyorum" diye konuştu.
HERKES BAYRAM YAPTI, ONLAR EVLERİNİ TAŞIDI
Bozkurt ilçesinde yaşayan Özkır ailesine ait ev de depremde ağır hasar gördü. Aile, 17 yıldır yaşadıkları evi, Kurban Bayramı'nın ilk günü terk etmek zorunda kaldı. Duvarları çatlayan evlerinden eşyalarını dışarı çıkartan aile, kiraladıkları yeni eve götürmek için kamyona yükledi. Depremde büyük korku yaşadıklarını kaydeden Hörü Özkır, "Depremde evimin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Bacamız yıkıldı. Bu yıl bayramı buruk bir şekilde kutluyoruz. Herkes bayram yaparken biz eşya taşıyoruz" dedi.
Salim Özkır da kerpiç yapı olan evlerinin yıkılma tehlikesi atlattığını dile getirerek, "Artık burada kalamayız. Kurban Bayramı bizim neyimize. Ailemle birlikte sabahtan beri eşyalarımızı taşıyoruz. Burada uygun ev bulamadığımız için başka ilçeye taşınacağız" dedi.

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Denizli'de depremzedelerin buruk bayramıDenizli'de depremzedelerin buruk bayramıDenizli'de depremzedelerin buruk bayramıDenizli'de depremzedelerin buruk bayramı

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