Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'den Akkonak istikametine giden Murat Göçenoğlu idaresindeki 20 ABC 195 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi kanal yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Göçenoğlu ile araçta bulunan Azat ve Ramazan Görmez, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Azat Görmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



