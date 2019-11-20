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Denizli'de doğal gaz sızıntısından etkilenen kişi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

Denizli'de doğal gaz sızıntısından etkilenen kişi tedavi altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de doğal gaz sızıntısından etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi 6041 Sokak'ta bir apartmanın sakinleri binanın ikinci katındaki doğal gaz sızıntısını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, bir dairede sızıntıdan etkilendiği belirlenen Ümit Aydın'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Apartmanın doğal gaz tesisatında inceleme yapan teknik ekip, sızıntıyı giderdi.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Pamukkale Üniversitesi Hastanesi sızıntı Ümit Aydın

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