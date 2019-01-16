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Denizli'de doğal gaz zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:56 | Son Güncelleme

Gazdan etkilenen dede ile torunu hastaneye kaldırıldı - İncelemelerde tesisatta sızıntı olduğu ve mutfak camında menfez bulunmadığı belirlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, doğal gaz sızıntısından etkilenen dede ile torunu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi 1751 Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki daireden doğal gaz kokusu geldiğini fark eden site sakinleri yetkililere durumu bildirdi.

Olay yerine sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekiplerin hareketsiz halde bulduğu Arda K. (12) ile dedesi Ali K. (87), 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Enerya ekiplerince yapılan incelemede, doğal gaz tesisatında sızıntı olduğu ve mutfak bölümündeki camda havalandırma menfezinin bulunmadığı tespit edildi.

Apartman sakinlerinden Yaşar Kapaklı, gazetecilere, binada gaz sızıntısı olduğunu fark edip durumu yetkililere haber verdiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz menfez zehirlenme

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