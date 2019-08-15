HABER

Denizli'de dolandırıcılığa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yaşayan 2 kişiyi dolandırarak yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Denizli'de dolandırıcılığa 2 tutuklama

Hüseyin BAYBARS/TAVAS (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'de yaşayan 2 kişiyi dolandırarak yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınlarını alan 2 zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin cep telefonlarından aranarak, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikâyeti üzerine harekete geçti. Çameli ve Tavas ilçelerinde yaşayan 2 vatandaş 100 bin lira değerinde altınlarının alındığını ifade etti. Dolandırıcıların aradıkları kişilere bir kuyumcu soygunu olduğunu, evlerinde bulunan altınların da bunlardan olup olmadığını kontrol edeceklerini söyledikleri belirlendi. Ardından, kandırdıkları vatandaşların kontrol için getirdikleri altınları alarak ortadan kayboldukları anlaşıldı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık zanlılarının Mustafa T. (45) ile Mehmet A. (54) olduğunu belirledi. Jandarma geçen salı günü, Mustafa T. ile Mehmet A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Jandarma yetkilileri, vatandaşları, cep telefonuyla arayarak kendisini hâkim, savcı, polis veya jandarma olarak tanıtıp, para ya da altın isteyen kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de dolandırıcılığa 2 tutuklama

PARTNERYıllarca türbe diye gidip dua ettiler!Yıllarca türbe diye gidip dua ettiler!
Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı
3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Aydın'da eski sevgili dehşeti

Eski sevgili dehşeti!

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Polisleri alarma geçirdi! Adana'da satırlı saldırgan dehşeti!

Satırlı saldırgan dehşet saçtı! İlk sözleri bu oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Arazi kavgası! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.